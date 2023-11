Compagni di squadra, ma anche grandi amici. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del bel rapporto nato tra i due attaccanti dell'Inter, Marcus Thuram e Lautaro Martinez.



“Una (video)telefonata non allungherà la vita, come da vecchia réclame , ma avvicina stelle e scudetti. Umanizza pure la più feroce delle rivalità. Lautaro Martinez e Marcus Thuram non sono soltanto i custodi dei sogni interisti, ma pure i centravanti delle due nazionali in lotta per il Mondiale fino all’ultimo, spietato rigore. Non la premessa migliore per far nascere un’amicizia. Ma, più di ogni cosa, quei due sono semplici ragazzi del 1997, mese di agosto: coetanei separati da 16 giorni appena, caratteri diversi ma compatibili. Più ombroso e maturo il Toro argentino, già marito e papà di due bimbi; più allegro e gioioso il francese, che per movenze forse ricorda più un puma e che ha iniziato un po’ in ritardo la scalata verso la gloria. La loro sintonia, però, sgorga spontanea e cresce nei piccoli gesti quotidiani: la potenza che hanno rovesciato in campo, e che minaccia da vicino la Juventus in vista della sfida scudetto di domenica prossima, è una conseguenza del rapporto che si sta costruendo fuori”.