continua a lavorare suLukaku che nella testa dei dirigenti nerazzurri deve essere il 9 del presente. E se alle sue spalle scalpita già Pio, protagonista di una stagione magica fra Primavera, Italia Under 20 e ora Under 19, dietro di lui l'Inter può già contare su un altro talento che, a suon di gol, sta crescendo e macinando un traguardo dietro l'altro. Si tratta diLavelli inizia a giocare molto presto spinto dalla passione di suo papà e di suo nonno e già all'età di 5 anni entra a far parte della Viberonchese, società della sua città. Passa presto al settore giovanile del, ma il fallimento del club brianzolo pre-Berlusconi fa spostare tutto il settore giovanile ale lui ne fa parte. Fin qui stiamo parlando di, uno con tanti gol nelle gambe e allora l'intuizione di uno degli allenatore dell'epocaLa mossa si rivela vincente al punto cheOggi sono 6 anni che fa parte del settore giovanile nerazzurro, anni di sacrifici, nei viaggi fra pullman e treno per raggiungere Interello e ricompensare una famiglia a cui è legatissimo. E sì, in famiglia ce che fa parte del settore giovanile della Pro Sesto. I due sono molto legati con il classico rapporto di amore-odio che però ha nel pallone un punto di contatto importante con partitelle in giardino e in spiaggia che non hanno fine., anche se intelligentemente sa quando "tirarsi fuori" dal traffico con movimenti "alla Lautaro", come tanti ragazzi della sua età il suo punto di riferimento è, ma studia i movimenti e le giocate di altri due bomber di razza comee proprio quelche ha avuto modo di conoscere da vicino.in una realtà che, come a lui piace descriverla, "sembra un altro mondo dove anche colui che sembra "una riserva" viaggia ai livelli dei titolarissimi".Questa stagione per Lavelli è stata quella dei grandi rifelttori.è infatti arrivata a giocarsi lacontro la Roma e Lavelli è stato protagonista assoluto in un'annata da. Uno scudetto sfumato per la rimonta giallorossa dopo il 2-1 finale ma che non toglie i meriti di questa squadra. E Lavelli ora sa che le prossime due stagioni, fra Primavera e Under 18, dovranno essere ancor più quelle della consacrazione. Per un sogno da coronare, con la maglia nerazzurra addosso.