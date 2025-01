Inter-Empoli, le pagelle di CM: Lautaro torna re, Zielinski e Taremi stentano. Grassi, che regia!

Getty Images

Si complica la vita con un pessimo errore in fase di impostazione. Non può nulla sul gol di Esposito.Ancora alla ricerca della forma migliore, si limita al compitino ma fa ampiamente il suo.(Dal 40’ s.t.Tutto perfetto fino al gol di Esposito, che lo aggira troppo semplicemente prima di calciare a rete per il gol che accorcia le distanze.Bella la chiusura in gioco aereo su Colombo. Si dedica poco, troppo poco, al gioco offensivo e quando se ne ricorda crea sempre qualcosa di pericoloso. A fine match sfiora anche il gol di testa.

Primo tempo timido, poi schiaccia il piede sull’acceleratore e inizia a sfondare a modo suo. Terzo tempo perfetto su corner di Asllani e gol dà tranquillità al match.Tacco illuminante per spedire Asllani al tiro, prova un paio di conclusioni al volo, ma la mira non lo assiste. Sempre nel vivo della manovra, anche quando l’Empoli si chiude a riccio.: Prova convincente, piena zeppa di cose interessanti. Non si perde in fronzoli, la gioca velocemente e non si nasconde mai.: In punta di piedi per tutto il primo tempo, un po’ più nel vivo nel primi minuti della ripresa. Poi esce come da programma per consentire a Mkhitaryan di mettere minuti nelle gambe.

(Dal 24’ s.t: Giusto qualche minuto per riprendere il ritmo post infortunio).6: asfissiato dal pressing di Gyasi che lo marca a tutto campo.(Dal 32’ s.t.: s.v.): Sbaglia quasi tutto quello che c’è da sbagliare, forse rimane in campo qualche minuto in più perché Lautaro fa in tempo a sbloccarla, altrimenti…(Dal 24’ s.t.: L’Inter fa fatica a fare a meno di lui, dei suoi strappi e della sua fisicità. Il calcio è questione di connessioni e con lui in campo funzionano meglio. Realizza il gol che chiude il match).

Adesso si che sta tornando quello di sempre, prende la squadra per mano, prova giocate in ogni zona di campo e gli riesce tutto. Con l’Inter che fatica a scardinare, veste i panni del leader e da 25 metri piega le mani di Vasquez.(Dal 32’ s.t.Pochi minuti ma arricchiti da un assist perfetto per Thuram)Sostituisce in panchina lo squalificato Inzaghi, quattro vittorie e un pareggio. La striscia è tutt’altro che negativa.Reattivo sul tentativo in rovesciata di Lautaro. Bello anche l’intervento in uscita su Dumfries. Su Lautaro pecca un po’ in esplosività, totalmente incolpevole sugli altri du gol.

Il giro palla dell’Inter costringe a continui scivolamenti e bisogna lavorare di collettivo. Lui fa la propria parte finche in campo.L’Inter dilaga dopo il suo ingresso).Lo trovi ovunque, letture sempre perfette, leader del reparto, risolve parecchi problemi ancora prima che lo diventino.Lì dietro sbanda qualche volta e anche Ismajli lo redarguisce. Non impeccabile su arnautovic, con la squadra comunque tutta sbilanciata.: Nel primo tempo è uno dei più attivi, poi Dumfries cresce e lui sparisce.

Svolge un lavoro enorme su Dimarco, rivedibile il suo mancato intervento sul secondo gol di DumfriesAtteggiamento da capitano vero, non ne lascia passare una lì in mezzo e un paio di letture difensive risultano decisive.Suo l'assist per EspositoRandella con aggressività e l’arbitro gliene passa anche qualcuna di troppo. Svolge un gran lavoro in coppia con Grassi, ma è meno ordinato rispetto al compagno.: D’Aversa lo sposta un po’ come una pedina sullo scacchiere, senza mai portarlo a dama.

Fatica a far valere la propria qualità, quasi sempre assente nella manovra. Anche se si sacrifica molto.Prima il controllo, dolcissimo, in area di rigore, poi la finta con la quale aggira de Vrij e calcia in porta realizzando un gol bellissimo. Stagione da incorniciare per lui).Non la prende mai.Tiene un tempo, attendendo l’Inter e prendendola a uomo. Poi Lautaro fa il Lautaro e arrivederci. Poca proposta.