Inter, senti Cassano: "Inzaghi isterico mercoledì. Ha una Ferrari in mano, ma se deve inventare fatica"

esalta il Bologna di Vincenzo Italiano e bacchetta l', in particolare: "".L'ex attaccante, tra gli altri dei nerazzurri, ha parlato su Twitch durante il programma Viva el Futbol, soffermandosi sul pareggio di San Siro tra l'Inter e il Bologna nel recupero della 19esima giornata di Serie A. Non risparmiando critiche al tecnico interista Inzaghi.- Cassano ha analizzato la partita: "Ho visto un grande Bologna, con un allenatore che, con tutto il rispetto dei giocatori, l'ha fatto giocare da primo della classe. Da grande squadra. I primi venti minuti li hanno giocati solo loro, con il possesso palla veloce e l'uno contro uno. L'Inter gira la partita con un gran gol di Lautaro Martinez e lì pensavo fosse indirizzata, ma la ripresa inizia col Bologna che continua a giocare".

- L'ex attaccante poi esalta il bomber rossoblù, Santiago Castro: ": mi piace, è cattivo e sa proteggere la palla. Se lo metti con gente che lo fa migliorare, diventerà tanta roba".- Cassano poi analizza la situazione dell'Inter e critica Simone Inzaghi: ". Se trovi un tecnico più bravo di te come Italiano ti mette in difficoltà.. Però pareggi con il Bologna e con il Venezia vinci in modo tirato, oggi sei a meno tre e devi vincere a Firenze dove non sarà semplice. Non deve portarsi dietro Atalanta e Napoli a marzo, perché se no diventa un problema grande: perché poi qualcosa devi lasciare, che sia campionato o Champions o entrambe se sbagli qualcosa. Mi aspettavo un'Inter con cinque-sei punti in più.. Fabio Capello ha ragione quando dice che dopo quattro-cinque anni i giocatori mi capiscono e quindi o vado via io o cambio dieci giocatori.. Serve attenzione nello specifico, stimolando i giocatori o inventando qualcosa di diverso, perché qualcosa può succedere.".