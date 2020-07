Vive una serata tranquilla.Prova timidamente ad eseguire i diktat di Conte quando l’Inter gestisce il pallone. Difende con attenzione.(Dal 19’ s.t.Subito nel match).Nessuna difficoltà nel contenere Favilli. Commette un brutto errore in uscita ma è bravo a recuperare.Inizia a digerire il modulo. Altra buona prestazione.Mette in crisi Criscito per l’intera durata della partita. Suo l’assist per il 2-0 di Sanchez. Forse meriterebbe la riconferma.(Dal 38’ s.t.Non è tambureggiante come suo solito, ma tiene la posizione con maggior ordine. Avvia l’azione del 3-0 di Lukaku.Risorse extra di energia nel serbatoio. Conte lo ripropone ancora tra i titolari e lui ricambia con una buona prestazione.Scappa via con un tunnel per servire a Lautaro un bell’assist, ma l’argentino scappa. Poco dopo torna a inventare con una parabola perfetta che si spegne sulla testa di Lukaku per l’1-0 nerazzurro.(Dal 38’ s.t.Intermittente. Non accende la manovra con le sue intuizioni.(Dal 19’ s.t.All’ingresso in campo, subito vicino al gol, ma Ankersen lo anticipa di un soffio.Si danna con in compagni per qualsiasi pallone. Sblocca il risultato con un bel colpo di testa e chiude il match volando in contropiede e saltando con eleganza Romero e Goldaniga, prima di di piazzare il mancino sul palo lontano.Cupo. Non c’è.(Dal 19’ s.t.Movimento e concretezza. Sfila alle spalle di Goldaniga e di piatto spedisce il pallone sotto la traversa per il 2-0. Smanioso.Vince meritatamente e si piazza al secondo posto in classifica.