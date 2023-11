L'Inter di Simone Inzaghi si è allenata a ranghi quasi completi a tre giorni dall'importantissima sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta Nazionali; a proposito delle rispettive rappresentative, tutti i giocatori convocati sono rientrati a disposizione, eccezion fatta per il cileno Alexis Sanchez, il cui ritorno in Italia è previsto per domani. Il Nino Maravilla non dovrebbe comunque essere titolare.



AI BOX - Oltre al numero 70, la seduta di oggi ha visto le assenze degli infortunati Bastoni e Pavard, mentre Cuadrado è stato "catturato" dagli obiettivi delle macchine fotografiche della società nerazzurra: per lui attività sul campo, anche se le speranze anche solo di rimediare una convocazione sono poche dato che il dolore ha persistito anche nei primi giorni di questa settimana.