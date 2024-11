Inter-Lipsia, le pagelle di CM: Zielinski domina e che de Vrij! Ancora poco Taremi

Getty Images

: Si distende bene e devia la pericolosa conclusione di Nusa.: Ingenuo su Openda, si lascia sorprendere e deve spendere il giallo. Sfiora il gol coordinandosi su un pallone complicatissimo, ma Baumgartner respinge sulla linea di porta.: Senza badare al sottile, anche rude quando c’è da esserlo. Al suo ingresso il Lipsia prova a spingere per trovare il pareggio, ma il centralone nerazzurro non sbanda).: Il migliore dell’intera retroguardia, letture preventive, anticipi e la deviazione di testa che porta all’autorete di Lukeba.

: Attento su ogni giocata, partecipa attivamente al possesso palla e non concede niente quando chiamato a difendere.: Dal suo lato provano a spingere sia Seiwald che Geertruida ma nei 25’ a sua disposizione non concede niente).: Protesta per un calcio di rigore non concordatogli, ma è prima lui ad agganciare l’avversario. Servito da Lautaro in area di rigore, spreca una grande chance per il raddoppio nerazzurro. Contiene bene Nusa, soffrendolo solo un po’ nel finale.: Non lo si vede molto eppure li in mezzo si danna. Suo il lancio che libera Lautaro in area per l’azione che porta Dumfries alla conclusione.

Quando c’è lui è tutta un’altra musica. Gestisce al meglio tutti i palloni e poi Inzaghi gli concede un po’ di riposo in vista di Firenze.: Quindici minuti di pressing e un gol, poi annullato dall’arbitro per un precedente fallo di Thuram)Nella prima frazione di gioco delizia la platea con un paio di giocate tutta qualità e intelligenza. Agisce da regista quando Inzaghi richiama in panchina Calhanoglu. Migliore in campo insieme a de Vrij.Intelligente, cattivo, generoso. Con un tiro cross quasi sorprende il portiere avversario e se Lautaro controllasse meglio in area di rigore, questa sera parleremmo di un altro assist.

Raccoglie una respinta di Lukeba e scarica di destro, ma la conclusione è centralissima. Nella ripresa si fa vedere in area di rigore, quando prende bene il tempo a Orban e colpisce di testa, ma con scarsa precisione. Pochino.Ha voglia di sprigionare tutti i cavalli nel suo motore. Corre, pressa, recupera un pallone e serve l’assist per il gol a Mkhitaryan, ma l’arbitro gli fischia fallo).Bel movimento in area per confondere il difensore e impattare di sinistro il cross di Zielinski, ma sporca la conclusione. Non riesce a trattenere un bel cross di Dimarco e sciupa una buona occasione. Poco meglio rispetto a Taremi, soprattutto nel primo tempo, però l’assist che serve a Dumfries è un bel cioccolatino.

: Entra e non tiene su un solo pallone)Vince meritatamente la quarta partita consecutiva in Champions e si porta momentaneamente al primo posto. Qualcuno lo avrebbe mai detto?Reattivo sul tiro-cross di Dimarco, non può nulla quando viene sorpreso dal fuoco amico.Affronta con coraggio Dimarco e Bastoni, provando comunque a proporre il suo calcio, anche se qualche volta deve pagare dazio.Al centro della difesa, se la vede spesso contro Taremi e gli concede solo un colpo di testa.

Goffo intervento su calcio d’angolo di Dimarco e palla deviata alle spalle del proprio portiere per lo sfortunato autogol. Per il resto non fa una brutta figura, anzi.Lascia l’iniziativa offensiva tutta a Nusa, lui rimane sempre basso, ma appare tutt’altro che impermeabile.Il salvataggio con cui toglie il pallone dalla linea di porta è sicuramente una nota di merito, per il resto è poca roba.Si fa male dopo pochi minuti dall’ingresso in campo). (dal 25’ S.t. Vermeeren 6: Fuori perché probabilmente non al meglio, ma nei pochi minuti a sua disposizione dimostra sempre di poter fare male. Tecnica e visione).

Opposto a Barella, fa da scudo alla difesa ma qualche buco lo lascia.: Prova ad alzare il pressing e ci riesce, anche se poi nelle giocate non è sempre lucido).Brutto da vedere, spesso disordinato. Meriterebbe di uscire dopo un tempo, ma forse i cambi erano contati.: Si rende pericoloso una sola volta quando rientra e calcia, poco per uno come lui.Fa pure peggio di Silva).Quando prende palla e punta l’avversario è sempre un pericolo, in mezz’ora fa ammonire prima Pavard e poi Bastoni, entrambi costretti a stenderlo.

Prova a ordinarsi con un 4-4-2 basico ma l’Inter trova spazi ovunque. I suoi crescono solo nei minuti finali, quando è troppo tardi.