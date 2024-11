Inter, i segnali fisici di Acerbi sono un messaggio al mercato: priorità a un colpo in difesa

L'Inter versione 2024/25 non è la stessa vista nella magica scorsa annata che ha portato alla conquista della seconda stella. Se un anno fa Simone Inzaghi aveva abituato il popolo interista a conoscere quasi a memoria gli 11 che di giornata in giornata erano candidati a scendere in campo, in questa stagione sono stati tantissimi gli episodi di turnover, molti per scelta tecnica, ma molti altri per scelte forzate. È il caso della difesa nerazzurra conProprio i segnali fisici del centrale italiano sono oggi più che mai un, per il presente e per il futuro.

ma l'età anagrafica sicuramente non è stata e non è un problema per lui dato l'incredibile rendimento che ha quando scende in campo. Un marcatore così puro si fatica a trovare in circolazione, ma come già detto il problema sta diventando il "quando" scende in campo. Non va dimenticato, infatti, che, che ha iniziato la stagione in rincorsa dal punto di vista atletico data la corporatura e che, inevitabilmente, stanno iniziando a riproporsi purtroppo con costanza.

Acerbi non era al meglio al rientro dalla prima sosta per le nazionali a settembe e si è infortunato per la prima volta al bicipite femorale della coscia sinistra nel corso del primo tempo della gara poi vinta 1-0 contro la Roma costringendo Inzaghi al secondo cambio forzato dopo il ko di Calhanoglu nei primi 45 minuti. Anche contro il Verona l'infortunio è arrivato nei primi 15 minuti della gara e, a prescindere dagli esiti, salterà sicuramente l'importantissima sfida di Champions League contro il Lipsia.

, quello del suo sostituto naturale,di un'altra annata da parte della società. Per l'ex-Lazio (così come per Darmian) il rinnovo non è mai stato ufficializzato, ma è stato messo a bilancio insieme alla clQuello che sta accadendo ad Acerbi è però oggi più che mai un messaggio al mercato di casa Inter che, nel corso degli anni, ha più volte puntato il mirino su giocatori che avrebbero occupato la sua posizione in campo lasciandoseli però puntualmente scappare. È il caso diprima (fintio alla Juventus) e dipoi (oggi al Napoli). L'idea, in sostanza, c'è sempre stata, il budget per chiudere operazioni così importanti no.

, nonostante la rincorsa al Napoli possa richiedere questo sforzo, più probabile che possa accadere a giugno, quando una decisione sul duo gestito da Federico Pastorello potrebbe consentire a. L'indicazione diè già chiara: no a colpi datati in quanto a età e no a stipendi monstre. La ricerca non sarà semplice.