L'Inter vince ancora, 1-0 anche al Lipsia. Inzaghi è 1° da solo, è imbattuto e non ha mai preso gol

AFP via Getty Images

vince ancora e, nella nuova super, batte anche ila San Siro e con il terzo 1-0 consecutivo vola in vetta solitaria alla classifica aspettando il risultato del Liverpool impegnato domani ad Anfield contro Real Madrid. Una gara decisadopo la spizzata in area di De Vrij e in cui i nerazzurri hanno creato tanto e concretizzato poco, ma hanno anche concesso davvero pochissimo agli uomini di Marco Rose (in emergenza va detto) che con questo ko rimangono fermi a 0 punti in classifica.Per l'Inter, all'ennesimain questa Champions resta una serata magica perché consegna i nerazzurri agli annali comel. Il passaggio diretto agli ottavi, obiettivo dichiarato, è oggi più alla portata. Unica nota negativa è invece l'infortunio muscolare subito, a fine primo tempo, da Benjamin Pavard.

Inter-Lipsia 1-0Marcatori: 26' Lukeba (aut.)(I)(3-5-2): Sommer; Pavard (44' Bisseck), De Vrij, Bastoni (65' Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (76' Mkhitaryan), Zielinski, Dimarco; Lautaro (76' Arnautovic), Taremi (65' Thuram).A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Buchanan, Asllani, Darmian, Aidoo.All. Inzaghi.(4-4-2): Gulacsi; Geertruida (86' Gebel), Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara (61' Seiwald), Kampl, Baumgartner (61' Ouedraogo (70' Vermeeren); André Silva (61' Sesko), Openda.

A disposizione: Vandevoordt.All. Rose.Arbitro: Joao PinheiroAmmoniti: Pavard (I), Bastoni (I), Baumgartner (L), Rose (L), Lukeba (L)Thuram ruba palla a contrasto con Lukeba e serve a Mkhitaryan il più facile dei tap-in che l'armeno trasforma in gol. Ma Pinheiro torna indietro e fischia il fallo del francese annullando il gol.Batti e ribatti in area di rigore dell'Inter con De Vrij che in intervento disperato anticipa Kampl pronto a calciare a rete.Clamoroso errore di Dimarco che, involandosi in contropiede fino all'area piccola del Lipsia sbaglia poi il cross non riuscendo a mettere Thuram nelle condizioni di far male.

Squillo di Nusa che rientra e tira e costringe Sommer ad un ottimo interventoIl neo-entrato Ouedraogo inciampa mentre stava portando palla in mezzo al campo di San Siro e perdendo il passo si infortuna alla coscia della gamba opposta.Super uscita palla al piede dell'Inter con Dumfries che crossa per Taremi il quale svetta di testa ma manda alto di poco.Calhanoglu ci prova dalla distanza, para Gulacsi.Altra azione pericolosa dell'Inter ma questa volta in area piccola è Taremi a non riuscire a battere a rete.Pronti via e l'Inter parte in verticale con Lautaro servito da Barella che allunga per Dumfries il quale solo davanti a Gulacsi manda altissimo.

Pavard entra in contrasto a centrocampo, ma la gamba gli rimane stesa e sente tirare dietro al flessore della coscia sinistra. Immediato il cambio, entra Bisseck.Mischia in area del Lipsia con diversi salvataggi sulla linea e con Lautaro che non riesce a trafiggere GulacsiPunizione di Dimarco spizzata di De Vrij e Lukeba che viene tratto in inganno e con una sfrotunata deviazione di tacco batte Gulacsi per il vantaggio con autogol dell'Inter.Lautaro strozza troppo il mancino su assist pericolosissimo di Zielinski dalla sinistra. Para Gulacsi.Schema su calcio piazzato che porta Dimarco al tiro a giro dal limite, ma la palla sfiora il palo lontano.

Taremi riceve palla dopo un rimpallo e calcia trovando però la parata di Gulacsi