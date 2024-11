AFP via Getty Images

. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 10 punti in classifica e senza gol subiti, invece i tedeschi sono ancora inchiodati a quota zero. Arbitra il portoghese Joao Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia con Joao Goncalves quarto uomo, Tiago Martins e lo spagnolo Alejandro Hernandez al Var. Nel prossimo turno il 10 dicembre i nerazzurri sfidano un'altra squadra tedesca sul campo del Bayer Leverkusen campione di Germania, mentre il Lipsia gioca in casa contro gli inglesi dell'Aston Villa.

Questa pagina contiene link di affiliazione.



Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Inter-RB Lipsia in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

martedì 26 novembre 2024Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Kampl, Baumgartner; Sesko, Openda. All. Rose.

Simone Inzaghi perde Acerbi, ma recupera Calhanoglu e Lautaro, che fa coppia con Taremi in attacco. In campo dall'inizio pure Pavard, Dumfries e Dimarco, che hanno riposato sabato scorso a Verona. Frattesi non è in perfette condizioni per un'infiammazione alla caviglia.Dall'altra parte Rose deve fare a meno degli infortunati Bitshiabu, Elmas (ex Napoli), Poulsen, Raum, Schlager e Xavi Simons.Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Inter-Lipsia è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Inter-Lipsia è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.Telecronaca affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi.