Tra le storie più curiose emerse nella sessione di calciomercato appena conclusasi, rientra senza dubbio anche quellaL'attaccante classe 2001 è stato ufficialmente il penultimo giocatore di Serie A a cambiare casacca prima del gong delle trattative estive. Ad una manciata di secondi dalle ore 20 di martedì, l'italo-colombiano èAll'apparenza un'operazione come tante, senza nulla di particolarmente strano. A ben vedere, tuttavia, non è proprio così. Come già fatto notare da Calciomercato.com nei minuti successivi al termine del mercato , Salcedo prima di approdare a SpeziaSul sito della Lega Serie A il giocatore appare infatti. In pratica il 19enne genovese, nato e cresciuto nel settore giovanile rossoblù, nel giro di pochissimi minuti è stato oggetto di ben due trasferimenti temporanei, il primo al Grifone, il secondo agli aquilotti.Un evento raro, arabesco del mercato contemporaneo che non cozza con i regolamenti vigenti, ma che haQuando due estate fa l'Inter, dopo averlo acquistato dal Genoa, decise di girarlo in prestito al Verona prima lo cedette temporaneamente alla stessa società ligure. Insomma, una storia che si ripete con gli stessi protagonisti e un'unica variazione: la destinazione finale del ragazzo.