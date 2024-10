Inter, Marotta: "La Juventus non è il Borgorosso, anche lei è favorita per lo Scudetto. Gli infortuni..."

, presidente dell', parla ai microfoni di Sky prima del derby d'Italia con l'Inter."Che momento è per noi e che partita sarà?. Avversaria storica, derby d'Italia, da affrontare con il nostro spirito"."Motta dice che noi siamo i favoriti per lo Scudetto? Anche Juve Milan, Inter, per non dire Napoli e Roma, sono obbligate a vincere. Poi è chiaro che vince uno e le altre perderanno.

E' una stagione con una pressione agonistica come mai è capitato. Lautaro ad esempio ha giocato in Coppa America e poi ha iniziato subito la stagione. Oggi lo scontro fisico è maggiorato, ci sono stati 100 infortuni finora ad alto livello".anche ai microfoni di Dazn: "Per me è un'emozione superiore per il ruolo apicale che ricopro e le responsabilità che comporta, questa partita deve essere uno spot positivo per il mondo del calcio, è considerato giustamente il derby d'Italia per la rivalità storica che c'è tra le due squadre".

"Se Inter-Juve può essere già decisiva visto lo scatto del Napoli? Credo che questa partita non deciderà il destino del campionato, ma che sia da analizzare la prestazione che sono in grado di offrire le squadre per capire se da questa uscirà una valutazione positiva. Dopo nove giornate è impossibile stilare giudizi definitivi, ci sono ancora tante partite da vedere"."Quantomeno di tentare sì, abbiamo l'obbligo di ottenere il massimo. Ci proviamo. Se ce la facciamo è merito nostro, altrimenti è demerito nostro e merito degli avversari. Allestire una squadra competitiva è importante, perché gli infortuni sono sempre dietro l'angolo".

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro.A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 27 Cambiaso, 15 Kalulu, 6 Danilo, 32 Cabal; 5 Locatelli, 16 McKennie; 22 Weah, 21 Fagioli, 7 Conceicao; 9 Vlahovic.A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 10 Yildiz, 17 Adzic, 19 K. Thuram, 37 Savona, 40 Rouhi, 51 Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.