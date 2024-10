Juventus, Motta: "Yildiz sta bene, ma tocca a Weah. Attenzione alle transizioni dell'Inter"

AFP via Getty Images

Lava in trasferta a San Siro, dove l'è pronta ad accoglierla in un derby d'Italia che si preannuncia infiammato. A pochi minuti dalla sfida, in programma a partire dalle 18, il tecnico dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue principali dichiarazioni:"La Champions dobbiamo lasciarla indietro, pensiamo a oggi e rimaniamo concentrati sulla partita. C'è un grande ambiente di calcio da vivere al massimo, concentrati e cercando di portarla dalla nostra parte"."Dobbiamo evitare soprattutto le transizioni, hanno grande qualità fisica. Recuperano palla e salgono veloce, noi dobbiamo essere bravi in questo".

"Yildiz? Anche per l'Inter, lui sta bene. Timothy (Weah, ndr) sta molto bene anche lui, inizierà la partita e sono convinto che farà una grande partita".Ai microfoni di Dazn, il tecnico ha poi aggiunto:"È normale, un attaccante vive anche del gol ma sono molto contento di quello che sta facendo per la squadra e durante la settimana. Come collettivo dobbiamo fare meglio per portargli il pallone nel modo giusto, è un ragazzo giovane che può giocare tutte le partite ma in panchina abbiamo altre alternative per giocare in quel ruolo con altre caratteristiche. Lui deve continuare a lavorare, i gol arriveranno quando la squadra porterà palloni nel modo giusto per farlo finalizzare".