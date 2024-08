Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del sorteggio di Champions League,ha parlato così di quanto emerso dall'urna e non solo: "E' una formula nuova, molto affascinante: ho emozioni e un'adrenalina diversa, sapremo sabato il calendario. E' molto coinvolgente, è importante presentarsi al meglio: speriamo che ci accompagni anche la fortuna. Voglia di rifarci in Champions? La nostra squadra è insieme da qualche anno, è cresciuta molto in Italia e negli impegni europei: l'anno scorso ambivamo alla seconda stella, un fatto storico. Ma siamo l'Inter, nel palmares ci sono tutti i trofei del panorama del calcio: non c'è scelta tra campionato e Champions, dobbiamo onorarli nel migliore dei modi".

"Abbiamo messo a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva anche quest'anno: niente ansia, dobbiamo mettere la giusta pressione per un club come l'Inter. Meglio partire soft o con una big? Questa stagione i grandi club fanno più fatica nel rodaggio, trovare un avversario forte rappresenterebbe un'insidia maggiore: le insidie magari si nascondono dietro una squadra sottovalutata"