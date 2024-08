Atalanta, Gasperini: "Zappacosta c'è, Koopmeiners ha raggiunto quello che voleva, l'Inter..."

Getty Images

"Hien al 99 su 100 non è utilizzabile domani, ha avuto una forte febbre e influenza virale con placche in gola, non so se Godfrey o un altro prenderanno il suo posto".Rientrato ieri ha fatto dopo quindici giorni il primo allenamento e più tardi farà il secondo e poi vedremo".

"Con l'Inter in questi anni non abbiamo mai vinto a San Siro, è l'unico campo in cui non siamo riusciti a vincere, c’è sempre una prima volta, questa partita arriva alla vigilia della sosta, ma rimane una partita molto importante. L'Inter è una squadra molto forte, è una cosa che condividiamo con tante squadre. È una gara che arriva troppo presto, con tutte le vicissitudini, ma giochiamo una gara importante contro una squadra che ha vinto il campionato. Io dopo la partita di Torino ho detto che ci mancavano 13 giocatori dopo la finale di Dublino, questo non significa che abbiamo giocato in dieci, mi è sembrato di aver detto una cosa abbastanza chiara. Mi si può dire tutto tranne che sono in malafede".

"Ci mancano almeno cinque o sei giocatori, c’è tempo (ride, ndr), è difficile fare una previsione del genere adesso, c’è stata la situazione di Lookman, c’è il problema di Zaniolo, speravamo di vincere questa scommessa, ma siamo al palo e in avanti ci sono sicuri Retegui e De Ketelaere"."L'Inter ha fatto cose con grande anticipo ma la squadra è già consolidata, il Milan si è mosso molto e la Juve ha fatto una campagna acquisti straordinaria, vedo molto bene squadre medie, il Napoli è una squadra forte".

"Quando ti gioca contro ti dà molto fastidio, è stata una possibilità visto che era svincolato, ha grande vogliaMi auguro trovi una continuità fisica "."C'è Bellanova, ma c’è anche Zappacosta, oltre a Ruggeri, Cuadrado e Palestra"."Per soddisfazione vorrei misurarmi con squadre con cui ancora non ci siamo confrontate.Bayern? Vedremo, il sorteggio è imprevedibile, anche senza palline quest'anno".