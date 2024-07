Calciomercato

Inter, Marotta e Oaktree incontrano Gravina e Abodi a Roma

52 minuti fa



Come riportato da Fcinter1908, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e alcuni membri del nuovo consiglio di amministrazione nerazzurro legati al fondo Oaktree si sono recati a Roma per alcuni vertici previsti da tempo.



Il numero uno nerazzurro, con Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori, ha visto prima Gabriele Gravina, presidente della FIGC, poi Andrea Abodi, ministro dello sport. Un modo per consentire alla nuova proprietà interista di conoscere di persona i vertici del calcio italiano.