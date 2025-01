Inter: Marotta ha chiuso un colpo per il centrocampo? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Getty Images

Sucic vestierà nerazzurro a gennaio? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato Inter

La sessione invernale di calciomercato è ormai agli sgoccioli e l'Inter, finora poco attiva, potrebbe finalmente muoversi nelle ultime ore. Sembrano vicine le cessioni di Buchanan e Palacios, due giocatori che hanno trovato pochissimo spazio nella prima metà della stagione. La loro partenza non solo libererebbe spazio in rosa, ma permetterebbe anche di ridurre il monte ingaggi, aprendo la possibilità di anticipare qualche colpo inizialmente previsto per l'estate.. In questo approfondimento, analizziamo iper valutare la probabilità di un suo possibile approdo all’Inter.Secondo gli ultimi rumors di mercato,. Alcuni media sostengono che un accordo tra il club nerazzurro e la Dinamo Zagabria sia già stato raggiunto, con il trasferimento previsto per l’estate. Tuttavia, gli infortuni di Calhanoglu e le recenti prestazioni altalenanti di Barella potrebbero spingere la dirigenza interista ad anticipare l’operazione già a gennaio. A conferma di questa possibilità, i principali siti di scommesse hanno inserito l’opzione nelle loro quote, con

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Sucic all'Inter

Sucic, per quanto mostrato alla Dinamo Zagabria, è un talento puro, dotato di qualità cristalline che potrebbero brillare anche in Serie A. Certo, con Simone Inzaghi sarebbe necessario un periodo di adattamento per comprendere al meglio i meccanismi tattici della squadra, ma non ci sono dubbi che con il tempo riuscirebbe a ritagliarsi il suo spazio, imponendosi grazie alla sua classe e alle sue doti tecniche.