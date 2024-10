Inter, Marotta: "Oaktree garanzia per il futuro. Inseriremo più giovani, serve pazienza anche del pubblico"

Giornata importante in casa, si svolge oggi ilnerazzurro in vista della prossima Assemblea dei Soci e dal CdA arrivano le parole diIl presidente dell'Inter ha illustrato la visione del club e parlato dei progetti per il prossimo futuro: di seguito alcuni estratti.- "Oaktree rappresenta una garanzia per il futuro. Essere presidente rappresenta un onore e un senso di responsabilità, nell’esempio di Fraizzoli, Pellegrini, Facchetti e Moratti".- "Gli obiettivi per il 2024/2025 saranno: competere ai massimi livelli in Italia ed Europa, risanare le finanze del club, lavorare sul progetto nuovo stadio e potenziare le strutture di allenamento".

- "Cercheremo di accentuare inserimento dei giovani, serve pazienza anche del pubblico".- "Stiamo analizzando se dalla stagione 2025/26 potremo avere la nostra squadra".- Nel corso del CdA è intervenuto anche l'amministratore delegato corporate Alessandro Antonello, che ha risposto così alla domanda di un azionista sui ricavi bassi: "Si può far meglio, l’accordo che riguarda lo sponsor di maglia è il migliore in Serie A, siamo sempre focalizzati sullo sviluppo e negli ultimi anni i ricavi sono cresciuti molto".

