Empoli-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 30 ottobre 2024 con calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valida per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo il rocambolesco 4-4 con la Juventus a San Siro, i nerazzurri campioni d'Italia si presentano a questa sfida con 18 punti in classifica. Sette in più dei padroni di casa toscani, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Parma.Arbitra Marchetti, assistito da Scatragli e Moro con Massimi quarto uomo, Serra e La Penna al Var.Nel prossimo turno l'Inter gioca in casa col Venezia domenica sera, turno interno anche per l'Empoli contro il Como lunedì.

Partita: Empoli-InterData: mercoledì 30 ottobre 2024Orario: 18.30Canale Tv: DaznStreaming: Dazn.Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

D'Aversa non può contare sull'ex di turno Sebastiano Esposito, ancora indisponibile come Belardinelli, Ebuehi, Perisan, Sazonov e Zurkowski.Dall'altra parte Simone Inzaghi deve ancora fare a meno degli infortunati Acerbi, Carlos Augusto e Calhanoglu.Empoli-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca viene affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Dario Marcolin.