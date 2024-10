Inter, Marotta polemico: "In nazionale oltre 100 infortuni. Si gioca troppo, è un problema. Inzaghi, scelte obbligate"

AFP via Getty Images

Il presidente e ammnistratore delegato area sport dell'Inter,, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma ai microfoni di DaznConviviamo con uno stress agonistico per i calciatori. Si giocano troppe partite e ci sono troppi impegni che i calciatori fanno fatic a gestire. In questo periodo di nazionali ci sono stati un centinaio di infortuni. Quindi in questo periodo la cosa più complicata da salvaguardare è questa. Non è facile perché con tutti questi impegni ravvicinati non si riesce a fare una gestione preventiva degli infortuni muscolari e non traumatici. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo e capire che il calendario

"Dobbiamo fare un tavolo unico che però non si sta riuscendo a fare. Esistono attività della Uefa, della Fifa, dei club. Dobbiamo far sì che il numero di partite diminuisca. Il calcio è diventato molto più veloce, il pressing si fa sempre più in alto e il numero di contrasti è sempre più alto"."Normale che le rose devono essere ampliati, ma soprattutto nei valori. Non parlerei più di titolari e riserve, ma di titolari e co-titolari. Noi pensiamo di avere 23 calciatori che possono giocare in tutte le competizioni. Poi sta all'allenatore gestire, oggi ad esempio le scelte in mezzo al campo sono obbligate per infortuni"