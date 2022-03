Beppe Marotta, a.d. dell'Inter, torna a parlare degli obiettivi stagionali. Lo ha fatto intervenendo alla Rcs Academy nella sede del Corriere della Sera, per una lezione davanti a un gruppo di studenti del Master in Management dello sport. Rispondendo alle domande ha sottolineato come "il momento di involuzione non pregiudica gli obiettivi: restano la vittoria di campionato e Coppa Italia".



Il dirigente ha parlato anche del calcio italiano che "va riformato, a partire dagli organi decisionali in cui la Lega Serie A ha un peso marginale, pur essendo la componente trainante". E poi lo sport, che dovrebbe "avere un ministero dedicato". Non ha risposto alle domande sul possibile ritorno all'Inter di Lukaku, e quando gli è stato chiesto un giudizio sugli affari Ronaldo e Pogba (ai tempi della Juventus) ha sottolineato che per lui l’acquisto più importante, "anche in termini di leadership fu Pirlo".