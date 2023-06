dopo aver raggiunto un accordo totale, sulla base di un quinquennale a 6 milioni di euro netti a stagione, e aver concluso i suoi impegni stagionali anche con la maglia della nazionale francese. Congedatosi col più classico dei post sui social dai suoi ex tifosi del Borussia Monchengladbach dopo 4 stagioni assieme, l'attaccante classe '97 è atteso a Milano all'inizio della prossima settimana per sostenere lee completare tutto l'iter burocratico prima di essere annunciato come rinforzo ufficiale della formazione vice-campione d'Europa.per un calciatore tatticamente duttile, forte atleticamente e che spera di proseguire nel campionato italiano già frequentato da papà Lillian il proprio percorso di crescita. Autore di 16 gol e 7 assist nelle 32 apparizioni stagionali con la maglia del Gladbach, Thuram, per iniziare a discutere di quella che sarà la sua collocazione in campo e più in generale del suo assoluto protagonista nelle dinamiche dell'Inter. La partenza di Dzeko in direzione Turchia, i dubbi legati alla permanenza di Correa ma soprattutto alla possibilità di trattenere Lukaku per almeno un altro campionato pongono inevitabilmente Thuram al centro del progetto nerazzurro, unica certezza ad oggi del reparto offensivo insieme al blindatissimo Lautaro Martinez., l'attaccante al quale il Marcus bambino ha sempre guardato, soprattutto negli anni in cui papà Thuram era costretto ad affrontarlo da difensore del Parma: "Quando papà doveva giocarci contro, era terrorizzato". Dopo il blitz di martedì prossimo per visite e firma,per preparare la stagione che verrà e lì sarà la prima e vera presa di contatto del mondo Inter. Capace di suscitare agli occhi del nazionale francese un fascino tale da mettere da parte, nell'ordine, il corteggiamento di Paris Saint-Germain, Lipsia e Milan. Al termine di un lungo inseguimento partito nell'estate 2021 e coronato da un sorpasso sull'ultimo rettilineo consumato ai danni dei rossoneri.