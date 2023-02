Dopo la vittoria dell’Inter sul Milan, Marco Materazzi è intervenuto a Dazn per parlare della sua ex squadra. “Non c’è stata partita oggi. Lautaro Martinez ha trascinato la squadra, fatto gol e dimostrato quanto vale. È tornato benissimo dai Mondiali, sta facendo la differenza”.



"Il Napoli è in fiducia, ha tanti cambi e troppi punti di vantaggio per avvicinarla. Ora i nerazzurri devono blindare il secondo posto".