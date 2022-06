Intervistato dalla Bild, l'ex centrocampista dell'Inter, Lothar Matthäus, ha parlato così di Romelu Lukaku.



"Prenderei Romelu Lukaku se fosse economicamente fattibile. Lukaku e Sadio Mané per Robert Lewandowski e Serge Gnabry, se il nazionale tedesco dovesse lasciare il club: avrebbe qualità, avrebbe carisma. Con questa formazione offensiva, il Bayern non dovrebbe nascondersi da nessuna squadra. Nessun difensore vuole giocare contro Lukaku, Mané può essere utilizzato in modo flessibile. So che entrambi vanno per i 30 anni e difficilmente potrebbero essere rivenduti per una grossa cifra: comunque sarebbero la soluzione ideale per me per i prossimi anni".