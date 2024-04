Inter, Mauro esagera: 'Barella non ha nulla da invidiare a Iniesta, è come lui'

Ospite degli studi di Sportmediaset, l'ex calciatore Massimo Mauro ha elogiato così Nicolò Barella, fresco di vittoria dello Scudetto con la sua Inter: "Barella è migliorato molto sotto il punto di vista caratteriale. Se lui diventa perfetto lì, io non faccio fatica a dire che è come Iniesta perché tatticamente e di temperamento non ha nulla da invidiargli. L'Inter ha rifiutato una proposta da tantissimi milioni di una squadra inglese, lo scorso anno, proprio per questo motivo".