Ausilio e Gardini sono volati in Cina per la consueta riunione con la proprietà cinese. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due dirigenti parteciperanno a una full immersion di un paio di giorni.



“Il mercato rimane in stand by, ma le strategie in entrata non cambiano e la dirigenza vola in Cina. L’Inter aspetta di piazzare il colpo numero 6 della stagione, già individuato nel terzino destro, e nel frattempo il d.s. Piero Ausilio e il Cfoo Giovanni Gardini fanno un blitz a Nanchino, a casa Suning, anticipando il resto della delegazione nerazzurra: partenza ieri pomeriggio e da oggi full immersion di due giorni dedicata alle riunioni con il patron Zhang Jindong e il suo staff. Niente di anormale: è il consueto appuntamento stagionale con il board cinese per fare il punto societario, studiare le nuove strategie, con il mercato che non entrerà direttamente nei tavoli di discussione (ma mai dire mai...)”.