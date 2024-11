Inter Miami, ufficiale: dopo quello di Mascherano arriva l'annuncio su Suarez

Getty Images

. Il club statunitense annuncia il rinnovo del contratto dell'attaccante uruguaiano (classe 1987 ex Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid) fino a dicembre 2025. Finora negli USA ha raccolto 37 presenze con 25 gol, 12 assist e 9 cartellini gialli.Nella prossima stagione sarà allenato da Javier Mascherano, che prenderà il posto del tecnico argentino Gerardo "El Tata" Martino.- L'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver firmato un'estensione del contratto con il leggendario attaccante e capocannoniere del team 2024 Luis Suárez fino alla stagione 2025 della Major League Soccer (MLS).

"Nel 2024, Luis ha portato all'Inter Miami tutti gli elementi che lo rendono uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. Ha giocato a un livello d'élite per noi e siamo entusiasti di vedere che continuerà anche la prossima stagione", ha affermato il Presidente delle operazioni calcistiche Raúl Sanllehí. "Luis non è stato solo il nostro capocannoniere di questa stagione, ma anche un leader per il gruppo. Il suo impatto non può essere sottovalutato"."Sono molto felice, molto emozionato di continuare per un altro anno e di poter godere di essere qui con questa fanbase, che per noi è come una famiglia. Ci sentiamo molto, molto legati a loro e, si spera, l'anno prossimo, potremo portargli ancora più gioia", ha affermato Suárez.

Suárez ha contribuito a guidare l'Inter Miami verso una stagione da record nel 2024, conducendo la squadra al suo primo titolo Supporters' Shield, assicurandosi il record di punti in una singola stagione della MLS nel processo. I suoi sforzi sono stati cruciali per la campagna poiché ha guidato la squadra nei gol con 25 in tutte le competizioni; i 20 gol di Suárez nella stagione regolare sono stati anche buoni per il secondo posto tra tutti i giocatori della MLS nel 2024 (a pari merito con il compagno di squadra Lionel Messi). Il talismano ha anche aggiunto nove assist nella stagione regolare, così come un gol e un assist nei playoff. È stato una figura sempre presente alla guida dell'attacco della squadra, giocando in 37 partite in tutte le competizioni nel 2024, di cui 27 nella stagione regolare. Prima di unirsi all'Inter Miami, Suárez ha collezionato un lungo elenco di titoli, tra cui un ambito trionfo in UEFA Champions League, oltre a una Coppa del Mondo per club FIFA, cinque LaLiga, una Eredivisie, quattro Copa del Rey, una EFL Cup, una KNVB Cup, due titoli della Primera División uruguaiana, un Campeonato Gaúcho, una Supercoppa UEFA e due Supercopa de España. L'attaccante ha guidato l'Uruguay a un prestigioso titolo della Conmebol Copa América nel 2011.

Il prolifico marcatore ha ottenuto decine di riconoscimenti personali nel corso della sua carriera. In particolare, è stato capocannoniere in una competizione sette volte: KNVB Cup (2009-10; otto gol), Eredivisie (2009-10; 35 gol), Conmebol World Cup Qualifiers (2013-14; 11 gol), English Premier League (2013-14; 31 gol), FIFA Club World Cup (2015; cinque gol), Copa del Rey (2015-16; cinque gol) e LaLiga (2015-16; 40 gol). I suoi gol in campionato nel 2013-14 e nel 2015-16 gli sono valsi la Scarpa d'oro europea, mentre il suo totale di 31 gol in Premier League nel 2013-14 è stato il record della competizione per una stagione all'epoca.

Suárez ha vinto i premi di Calciatore olandese dell'anno (2009-10), Miglior giocatore della Coppa America (2011), Giocatore della stagione della Premier League (2013-14), Pallone d'oro della Coppa del mondo per club FIFA (2015), Trofeo Alfredo di Stéfano (2020-21) e Bola de Ouro (2023) nel corso della sua carriera. È stato anche nominato una volta nel FIFA FIFPRO Men's World 11, una volta nel FIFA World Cup All-Star Team, tre volte nella Squadra della stagione della UEFA Champions League, due volte nella Squadra dell'anno della PFA, due volte nella Squadra della stagione della LaLiga, una volta nella Squadra del torneo della Coppa America, una volta nella Squadra della stagione della Primera División uruguaiana e una volta nella Squadra della stagione del Campeonato Gaúcho.