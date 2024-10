Inter, Milan e l'inchiesta ultras: il Procuratore Figc Chiné è ancora in attesa degli atti per valutare sanzioni. L'Antimafia sentirà i presidenti

Getty Images

L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia ribattezzata "Doppia Curva" e che ha portato lunedì 30 settembree che ha di fatto azzeratomilanista non si è ancora conclusa con l'indagine che sta procedendo a ritmi serrati e sta portando alle testimonianze, come persone informate sui fatti, di tutti i tesserati citati nelle intercettazioni. Ma cosa rischiano i club? A livello penale al momento non sono indagati, ma è stato aperto per loroche potrebbe portare al commissariamento nel caso in cui questo genere di rapporti non venisse interrotto. E a livello sportivo? Qui tutto si fa più complesso.

Il procuratore federale, infatti, non ha ancora ricevuto nessun faldone dalla Procura della Repubblica di Milano e, secondo la Gazzetta dello Sport, le tempistiche non saranno affatto brevi proprio perché l'indagine è ancora in corso.Difficile ipotizzare sanzioni che portino a penalizzazioni per i club dato quanto emerso, almeno fino ad oggi, dalle intercettazioni.come già successo alla Juventus e ad Andrea Agnelli in seguito all'inchiesta Alto Piemonte della Procura di Torino.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da La Stampa, anche la Commissione Antimafia ha dichiarato la propria intenzione ad intervenire. Sono già stati acquisiti gli atti e verrà presentata ufficialmente la richiesta di un Comitato speciale. Il capogruppo PD Walter Verini ha confermato che anche i presidente Marotta e Scaroni verranno ascoltati: "La presidente della Commissione Chiara Colosimo mi ha già comunicato per le vie brevi che accoglierà la mia richiesta.obbiamo affrontare un problema che non è solo milanese. È noto che in moltissimi stadi italiani c'è questa situazione, in un