Inter, Milan e Roma: i nuovi paletti per il fair play finanziario Uefa. La situazione della Juventus

ROMA - Il settlement agreement coprirà i cinque bilanci dal 2022 al 2026 e le cinque stagioni dal 2022/23 al 2026/27, il club giallorosso deve rispettare i requisiti di stabilità nel periodo che sarà analizzato nella stagione 2026/27 (e che coprirà i bilanci 2024, 2025 e 2026).

Entro la stagione 2025/26 la Roma dovrà avere uno scostamento accettabile a livello di football earnings rule (la norma che ha sostituito quella legata al break-even) per un massimo di 60 milioni di euro aggregati per le stagioni 2024 e 2025.

Il club giallorosso ha accettato una multa da 5 milioni di euro (il 15% della sanzione complessiva) che la Uefa prenderà dai premi legati alla partecipazione alle coppe europee nella stagione 2022/23, mentre ulteriori 30 milioni di euro (il restante 85% della sanzione) erano inizialmente condizionati al rispetto degli obblighi nelle prossime stagioni: di questi ultimi, 2 milioni di euro sono già stati pagati, quindi restano ancora potenziali 28 milioni di euro come sanzione.

La Roma si era accordata per avere limitazioni alla lista Uefa nelle stagioni 2022/23 e 2023/24 per quanto riguarda in particolare il "List A Balance", la differenza tra i costi dei giocatori in entrata e di quelli in uscita: un obbligo condizionato al rispetto dei target finanziari per le stagioni 2024/25, 2025/26 e/o 2026/27.

La Roma ha accettato che, se dovesse superare i limiti del - 60 milioni aggregato, la Uefa potrà applicare le seguenti sanzioni sportive aggiuntive, che dipenderanno dalla cifra in eccesso: restrizione sul numero di giocatori registrabili nella lista per le coppe europee; esclusione dalle coppe europee per una stagione.

Se il club giallorosso non dovesse rispettare l'accordo, la Uefa potrebbe applicare una delle seguenti sanzioni a seconda dell'entità della violazione: multa; limitazione del numero di giocatori nella stagione 2027/28; divieto di tesseramento di nuovi calciatori nella stagione 2027/28; esclusione dalla prossima coppa europea per la quale altrimenti si qualificherebbe nelle successive tre stagioni a partire dalla stagione 2027/28.