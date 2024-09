AFP/Getty Images

Inter-Milan, Panucci contro Trevisani: "Non diciamo cavolate, nel derby non esiste stanchezza"

Il derby Inter-Milan fa discutere anche in tv. Domenica sera, dopo la vittoria per 2-1 dei rossoneri contro i nerazzurri campioni d'Italia, il telecronista Riccardo Trevisani analizza a Pressing su Canale 5: "L'Inter ha fondato le sue fortune su alcuni pilastri, Acerbi è un classe 1988 e Mkhitaryan un classe 1989. Giocatori così fanno fatica a giocare tre partite a settimana ad livelli altissimi. E poi non dimentichiamo che il Manchester City, che in casa non perde mai, stava perdendo contro l'Arsenal. Quindi la partita di Champions ha inciso".



L'ex calciatore Christian Panucci, doppio ex di Milan e Inter, gli risponde duramente: "Questa storia della stanchezza è una balla tutta italiana, una scusa che troviamo noi ogni volta. I calciatori dell'Inter sono tutti nazionali e sono preparati per giocare ogni tre giorni. Non diciamo cavolate che si sentono soltanto in Italia, in Inghilterra giocano continuamente senza fare turnover. Probabilmente l'Inter, avendo vinto tanti derby, era più scarica del Milan, ma essere stanco nel derby non esiste. E poi anche il Milan aveva giocato in Champions League".