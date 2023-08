Una delle certezze dell'Inter per la nuova stagione si chiama, pronto alla seconda stagione nerazzurra dopo le quasi 50 presenze dell'anno scorso: "Abbiamo cambiato molto rimanendo noi stessi, siamo in una fase di trasformazione - ha detto a La Gazzetta dello Sport - Le caratteristiche dei singoli sono diverse rispetto a prima, ma lavoriamo per migliorarci tutti insieme".- "Thurame mi piacciono i suoi movimenti, ha una grande progressione.- "E' davvero fortissimo.. Segna e fa assist, appena vede uno spazio si butta dentro in velocità".- "Quando ci abbiamo giocato contro ho visto un gran talento,: lottiamo tutti per lo stess obiettivo, vincere partite e trofei".- "Abbiamo, ora servono i fatti. La stagione sarà lunga, l'abbondanza può aiutarci".- "Ripetere lo stesso percorso dell'anno scorso sarà più difficile rispetto a fare un exploit una sola volta., ma non scordiamoci Coppia Italia e Supercoppa".- "La finale di Istanbul è un qualcosa che ci porteremo dentro,; meritavamo di vincerla, ma adesso inizia un nuovo percorso".- "Mi impegno per rimanere al top,: io lavoro col fisico e con la testa, ma da soli non si va da nessuna parte. E il calcio ti restituisce tutto quello che gli dai".