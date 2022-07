L’arrivo diall’Inter è stato salutato da Simonecon particolare soddisfazione: “ Mi ha sempre messo in difficoltà e ci aiuterà nella crescita della squadra ”. In effetti, l’armeno è stato l’unico a salvarsi mettendo a segnoma il tecnico nerazzurro si ricorda indubbiamente anche il. La buona notizia, quindi, è che l’ex Manchester United e Borussia Dortmund non potrà più far male alle squadre di Inzaghi. Ma c’è di più.La riserva di Calhanoglu, come in realtà quelle di Barella e Brozovic, nella scorsa stagione, non c'è stata: nel caso del croato non esisteva proprio un altro regista in rosa (invece adesso è arrivato Asllani), mentre le mezzali di rimpiazzo –Calhanoglu, quindi, ci è rimasto molto male quando, nel momento che si è rivelato poi decisivo, il quarto d’ora finale del derby di ritorno, Inzaghi ha tolto lui e Perisic.. Ecco, probabilmente adesso, dato il peso specifico del giocatore che da qualche giorno ha a disposizione. E dal canto suo,Ad un primo sguardo, però, se si mettono di fronte iPer i centrocampisti si guarda maggiormente il blocco dei dati sui passaggi,. Per quanto riguarda i passaggi in generale, anche qui il turco ha una media superiore in Serie A,Regge meglio il confronto l’armeno in fatto di dribbling e tiri in porta, a conferma della sua indole offensiva e fantasiosa.Giocando da mediano, indubbiamente, si fanno meno assist e passaggi-chiave che da trequartista. E da mezzala? Non resta che attendere l’inizio della stagione con le prime amichevoli.