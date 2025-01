Inter-Monaco 3-0



CRONACA

93' De Pieri si libera con un bel movimento in area dalla sinistra e calcia di potenza non trovando la porta.

88' Ancora Arnautovic si divora il 4-0. Su assist di Darmian la punta austriaca ci prova di testa ma colpisce male a metà con la spalla e manda alto.

86' Arnautovic servito in area di Mkhitaryan calcia altissimo.

84' Bouabre prova a lanciarsi in contropiede e va a contrasto con Asllani che lo ferma fallosamente. Ma sul contrasto la punta si fa male alla gamba sinistra ed è costretto a lasciare il campo in barella. Cambi finiti, Monaco in 9

76' Inzaghi fa esordire il giovanissimo De Pieri, talento della Primavera alla sua prima apparizione in prima squadra

69' Ancora Lautaro pericolosissimo. La punta argentina, appostata e libera sul secondo palo riceve un cross dalla destra e prova la girata di prima al volo che però gli rimane strozzata sotto il destro.

67' GOL - Mkhitaryan si fa 60 metri di campo palla la piede e al limite prova il tiro trovando però la parata bassa di Majecki. Lautaro si fa trovare pronto sulla respinta e rasoterra segna la sua personale tripletta.

51' Pavard si divora il 3-0. L'esterno francese viene servito in inserimento in area piccola si fa parare la conclusione da Majecki

50' Thuram entra in area e ci prova con un destro a giro rasoterra, ma Majecki para.

45+3 Palla tagliata su punizione di Dimarco che non trova Thuram, ma trova Dumfries che, solo sul secondo palo, manda fuori di testa.

40' Ancora Dimarco che ci prova con un diagonale mancino, ma non trova la porta.

29' Percussione centrale di Barella che serve Lautaro il quale allunga per Dumfries. L'esterno olandese vince un rimpallo, ma si fa parare dal portiere

21' Dimarco, servito in area oltre la linea dei difensori, calcia di prima di destro a tu per tu con Majecki e la manda alta sopra la traversa. C'era però Dumfries solissimo per un tap in a porta vuota a centro area, l'ex Parma non l'ha servito.

15' GOL - Azione tamburellante dell'Inter che porta un pressing altissimo in area del Monaco. Sulla respinta corta di Majecki Barella raccoglie e serve per Lautaro che, di prima, calcia rasoterra e trova di nuovo il gol per la doppietta personale.

13' Dimarco ci prova di prima sulla punizione conquistata, ma Majecki vola e dice di no

12' ESPULSIONE - Rosso diretto per Mawissa che stende Thuram lanciato solo in verticale verso la porta monegasca.

9' Thuram entra in area e salta in dribbling Salifu salvo poi cadere in area dopo lo scontro. La punta chiede il rigore, ma Peljto non fischia.

7' Gran palla di Dimarco in contropiede che taglia tutta l'area e arriva a disposizione di Dumfries che però contrastato cade in area senza riuscire a calciare. Che occasione sprecata

4' GOL - Rigore centrale con Majecki che non si muove, ma non riesce a frapporsi la rasoterra potente di Lautaro

3' Palla di Lautaro per Thuram che entra in area e si fa stendere da Zakaria.



INTER-MONACO IL TABELLINO

Inter-Monaco 3-0

Marcatori: 4' Lautaro (rig.)(I), 15 Lautaro (I), 67' Lautaro (I)

Assist: 15' Barella (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni (59' Carlos Augusto); Dumfries (76' Darmian), Barella (59' Frattesi), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro (76' De Pieri), Thuram (59' Arnautovic).

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Zielinski, Buchanan, Bisseck, Darmian,

All. Inzaghi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer (46' Teze), Salisu, Mawissa; Camara (46' Bouabre), Zakaria; Akliouche (19' Caio Henrique), Golovin (79' Ben Seghir) Minamino (68' Michal); Embolo.

A disposizione: Kohn, Lienard, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Magassa.

Allenatore: Hütter.

Arbitro: Irfan Peljto

Ammoniti: Zakaria (M), Vanderson (M), Pavard (I)

Espulsi: Mawissa (M)











Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione . Segui Inter - Monaco in diretta su AMAZON PRIME VIDEOGUARDA SU AMAZON PRIME VIDEO

INTER-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Monaco

Data: mercoledì 29 gennaio 2025

Orario: 21.00

Canale TV: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video