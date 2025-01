Inter-Monaco LIVE, le formazioni ufficiali: Asllani e De Vrij dal 1'. C'è Minamino, Frattesi in panchina

AFP via Getty Images

Inter-Monaco con calcio d'inizio al Giuseppe Meazza in San Siro a partire dalle 21 chiude il percorso del girone unico della Champions League 2024/25 delle due squadre. Entrambe si giocano il passaggio del turno direttamente agli ottavi fra le prime otto con i nerazzurri di Simone Inzaghi che si presentano a questa sfida forti di un quarto posto in classifica con 16 punti e possono centrare l'accesso nelle prime 8 anche con un pareggio. I punti infatti sono 3 in più degli ospiti che sono fermi a quota 13 e hanno bisogno di una vittoria. Arbitra il bosniaco Irfan Peljto.