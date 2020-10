. Con queste parole, Antonioha risposto oggi in conferenza stampa sulla possibile convocazione di Radjaper la gara contro la Lazio in programma domani all’Olimpico. Il belga - assente mercoledì contro il Benevento causa faringite - qui l'elenco ufficiale dei convocati ). Ha lasciato Appiano Gentile nel primo pomeriggio e non partirà neanche per Roma. Un chiaro inizio di mercato, con, ha detto oggi Di Francesco in conferenza verso la gara contro l’Atalanta in programma domani. I contatti tra Inter e Cagliari sono costanti, così come quelli con l'agente del belga, Alessandro Beltrami. Tutte le parti sono al lavoro per chiudere l'operazione,, una delle due contropartite (l'altra è Biancu) inserite nell’affare per il ritorno di Nainggolan in Sardegna., ha detto ieri il presidente del Cagliari ai nostri microfoni . Il Ninja ha già trovato l’accordo col Cagliari: pronto un triennale per lui. Ora manca solo l'intesa definitiva tra i club per il ritorno di Nainggolan in rossoblù.