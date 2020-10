Niente Lazio per Radja Nainggolan. Il belga non è stato convocato dall'allenatore dell'Inter per il match di domani. Antonio Conte ha convocato 23 giocatori in vista di Lazio-Inter, terza giornata di Serie A in programma domani alle 15 all’Olimpico.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 97 Radu



Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 31 Pirola, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Bastoni



Centrocampisti: 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 14 Perisic, 15 Young, 22 Vidal, 23 Barella, 24 Eriksen, 77 Brozovic



Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti