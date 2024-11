Inter-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

(domenica 10 novembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è il posticipo che chiude la dodicesima giornata di campionato in Serie A. Dopo la netta sconfitta per 3-0 in casa con l'Atalanta, la squadra di, reduci dalle vittorie per 1-0 contro Venezia e Arsenal.Arbitra Mariani, assistito da Giallatini e Colarossi con Marcenaro quarto uomo, Di Paolo e Aureliano al Var.

Partita: Inter-Napoli.Data: domenica 10 novembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte.- Simone Inzaghi recupera Acerbi in difesa, ma non Carlos Augusto. Soliti ballottaggi Bisseck-Pavard e Darmian-Dumfries sulla destra. A sinistra torna il trio lasciato rifiatare (come Barella) con l'Arsenal: Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco.

Dall'altra parte Antonio Conte ritrova Lobotka, che contende il posto a Gilmour in cabina di regia. L'allenatore, grande ex di turno al pari di Lukaku, in alternativa al 4-3-3 medita un possibile ritorno al 3-5-2.- Inter-Napoli è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.