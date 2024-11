Getty Images

Poco prima della metà di agosto il Toro ha rinnovato con i nerazzurri, prolungando il contratto fino al 2029, ma dal suo entourage arrivano nuove dichiarazioni che consolidano ulteriormente il rapporto tra l'argentino e il club meneghino., agente che cura gli interessi di Lautaro Martinez, è intervenuto a Telecapri e ha parlato del suo assistito, partendo dal momento: "Non è solo gol, è uno che facilita il gioco dell’Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Lauti gioca bene sia vicino all’area di rigore che lontano. Non è importante ciò che dice la gente su Lautaro, ma è importante quello che lui riesce a dare alla squadra".

- Nel prossimo turno di Serie A l'Inter affronta il Napoli e per Lautaro vuol dire sfidare il suo ex allenatore in nerazzurro,: ", per lui è stato molto importante - spiega Camano -. E' felice se le cose gli vanno bene, ma domenica vuole vincere".- Camano dice la sua anche su Inter-Napoli: "L’Inter è una squadra in fiducia e deve vincere. Il Napoli mi piace molto, ma credo che l’Inter vincerà".- Quale delle due coppie d'attacco è migliore? Camano dribbla la domanda: "Lukaku ha giocato benissimo in tante squadre, in tutto il mondo, ma oggi Lauti si trova molto bene con Thuram. Lautaro è un calciatore dell’Inter, con Thuram oggi è la coppia più importante del calcio italiano e una delle più forti d’Europa".

- Impossibile vedere Lautaro al Napoli un giorno? Camano non ha dubbi: "Ha quattro anni di contratto in più con. Per un argentino il Napoli è sempre una squadra che fa breccia nel cuore, ma Lautaro è felicissimo all’Inter".