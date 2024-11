AFP via Getty Images

Inter-Napoli LIVE, le formazioni ufficiali: Lautaro contro Lukaku, dal 1' Dumfries e Gilmour. Out Lobotka

un minuto fa

5

IL TABELLINO



Inter-Napoli





MARCATORI





ASSIST





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte





ARBITRO: Maurizio Mariani (Aprilia)





AMMONITI:





ESPULSI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI: Tutto è pronto per la partita più importante dell'anno, almeno finora. La domenica della dodicesima giornata di Serie A si conclude con il big match di San Siro, la prima sfida scudetto: alle 20.45 l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica e seconda in classifica a quota 24 punti, cerca il sorpasso sul Napoli dei grandi ex Antonio Conte e Romelu Lukaku, primo a 25 punti. Una sfida che può indirizzare la prima parre di stagione di nerazzurri e partenopei, visto che poi ci sarà la sosta per le nazionali: ai primi serve la vittoria per trascorrerla in testa, ai secondi basta non perdere.