De Laurentiis fa pretattica per Inter-Napoli: "Non siamo al Fantacalcio, pensare allo Scudetto è ingannevole. Obiettivo Europa"

Il presidente delè tornato a parlare alla vigilia dell'importantissima sfida controa cui, per motivi lavorativi, non prenderà parte a San Siro nella serata di domenica. Con una serie di post raggruppati in un thread su X (l'ex Twitter) il patron azzurro ha però voluto abbassare i toni, togliendo la pressione dalla squadra e da Antonio Conte, soprattutto allontanando da questo gruppo la parola "scudetto" ritenuto da lui un obiettivo ingannevole."Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto cheè un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene".

, anche perché non siamo al Fantacalcio. Ricostruire significa gettare le basi per un futuro duraturo sul piano dei risultati, come è stato per 14 anni di fila.e soprattutto l’appoggio e l’abbraccio di tutti voi tifosi, perchè il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento"Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare".

"L’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora. Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque…mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!