Inter-Napoli, pareggio giusto. Calhanoglu sbaglia un rigore generoso, il palo salva la giustizia del risultato

Redazione Calciomercato

Come diceva Sandro Piccinini "Mucchio selvaggio", sei squadre in tre punti, il Napoli resta in testa, un quartetto sotto con l'Inter affiancata da Atalanta, Fiorentina e Lazio e appena dietro la Juventus. A memoria non mi ricordo un campionato così bello ed equilibrato come non ricordo una partita così intensa e bella come quella giocata da Inter-Napoli.Finita pari, sì, perchéche il Napoli aveva legittimato nel primo tempo con il gol di McTominay e con una prestazione all'altezza dell'Inter.

Che ha giocato con più proposta di gioco, con più convinzione offensiva, ma che ha finalizzato solo con una prodezza bellissima di Calhanoglu.come al solito sottotono, anche se qualcosa di buono ha fatto, Calhanoglu, a parte l'errore dal dischetto, e Dimarco che è sempre incredibilmente efficace sulla sinistra. Nel Napoli benissimo la difesa con Rrahmani e soprattutto Buongiorno, bene anche Olivera e McTominay è un grande centrocampista.Si riparte tra due settimane, con una classifica bellissima, un campionato bellissimo, in cui l'equilibrio ci terrà compagnia fino in fondo.