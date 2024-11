Inter, le pagelle di CM: Acerbi giganteggia su Lukaku. Lautaro flop. Calhanoglu, fine dell'incantesimo

Getty Images

: Blocca a terra e senza problemi una conclusione centrale di Kvaratskhelia al 15’. Non può nulla su McTominay a pochissimi passi da lui.: Lavora bene su Kvaratskhelia, al quale concede solo un tiro verso la porta. Resta più basso rispetto a Bastoni, ma per ovvi motivi.Distrugge Lukaku fisicamente e mentalmente, di anticipo, di forza e d’astuzia, con quel gambone allungabile che sembra un accessorio dell’ispettore Gadget.Ottima cooperazione con Dimarco, da quella parte il Napoli non entra praticamente mai.

(Dal 44’ s.t.Cinque minuti in campo e una sbavatura, gravissima, all’ultimo secondo di gioco su Simeone. L’argentino calcia alto dal dischetto del rigore, gli va di lusso).: Inzaghi lo preferisce a Darmian ma l’olandese tradisce subito la sua fiducia con una dormita in area di rigore e McTominay lo fulmina realizzando il gol del vantaggio. Conquista il calcio di rigore anticipando Anguissa. Errore sul gol a parte, la sua partita sulla fascia destra è di ottima qualità e ci sarebbe anche un grande assist per Lautaro se solo l’argentino non sprecasse tutto.

: Dal limite dell’area lascia scendere un campanile altissimo e di destro gira al volo verso l’angolo più lontano, il pallone finisce a lato di poco. Le gambe trottano veloci ma è più impreciso del solito.: Fa arrabbiare tantissimo Acerbi per un retropassaggio sbagliato che lancia Lukaku e Kvara verso Sommer. Poi si fa perdonare con una sassata dai trenta metri che sorprende un non irreprensibile Meret. Si presenta dagli undici metri per la ventesima volta, il palo interno spezza l’incantesimo.(Dal 37’ s.t.Il Napoli mantiene un baricentro molto basso e le linee strettissime, le sue solite transizioni palla al piede non si vedono ma lì in mezzo mette sempre ordine.

: Si rende pericoloso due volte, prima colpisce un palo, poi chiama Meret alla parata. Politano non vede palla e sta li basso, in aiuto a Di Lorenzo.(Dal 37’ s.t.: s.v.)Sull’angolo perde il riferimento e Rrahmani trova la sponda-assist che sblocca il match. Buongiorno lo domina in lungo e in largo.(Dal 37’ s.t. Taremi: s.v.)Barella gli offre un assist d’oro ma lui arriva a rimorchio e in area di rigore liscia il pallone nel tentativo di calciare di prima intenzione. In area di rigore riesce per una volta a prendere il tempo a Rrahmani ma sbaglia lo stop e consente il recupero al difensore. Enorme occasione sprecata. Enorme.

(Dal 44’ s.t. Arnautovic: s.v.)Se c’è una squadra che prova a vincere è l’Inter, che domina il Napoli per l’intero secondo tempo.