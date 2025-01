Inter, le cifre di Frattesi a bilancio: ingaggio e plusvalenza, quanto può guadagnare Oaktree in caso di addio

AMMORTAMENTO - Le cifre dell'affare Frattesi entrate e versate nelle casse del Sassuolo sono invece più complesse data la particolare stuttura dell'operazione. Escludendo dal calcolo l'operazione che ha portato Samuele Mulattieri al Sassuolo (operazione parallela, ma scollegata) Frattesi è arrivato in nerazzurro ufficialmente in prestito da 6 milioni di euro con riscatto fissato a 27 milioni di euro e altri 3,1 milioni di euro di bonus che in parte sono già maturati. A questo va poi aggiunto un 10% sulla futura rivendita da garantire ai neroverdi. In totale, fino ad oggi, il centrocampista ha impattato a bilancio per 34,5 milioni di euro con una quota di ammortamento annua di 6,7 milioni.