I numeri dietro la frustrazione di Frattesi: quanto chiede l'Inter, la verità su Roma e Napoli

Il centrocampista classe 1999 si aspettava ben altro dalla sua esperienza nerazzurra, giunta alla metà della seconda stagione. Se nella prima, chiusa con la conquista della Supercoppa Italiana ma soprattutto con lo Scudetto della seconda stella, un periodo di apprendistato ed un ruolo da prima alternativa di un terzetto di intoccabili – composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan – era stato tutto sommato digerito,, da dividere da agosto con un giocatore dal curriculum ancora più importante come Piotr Zielinski (884' totali),sul giocatore. Sempre più frequenti ed insistenti, ma rivolte principalmente all'estate prossima.I numeri, dicevamo, confermano una tendenza che rappresenta per Frattesi un motivo di fastidio.– all'Inter mancano il match con la Fiorentina, sospeso per il malore di Bove, e quello col Bologna rimandato per la trasferta di Arabia Saudita –disputate tra fine dicembre e inizio di gennaio e paragonandole con quelle della stagione 2023/24,: se è aumentato il coinvolgimento nelle rotazioni in Serie A – dalla sola apparizione da titolare e dalle 16 presenze si è passati alle 4 dal primo minuto e alle 14 in totale di questa stagione, in Champions le 4 partite (su 5 complessive) giocate dall'inizio un anno fa sono un lontano ricordo rispetto ai 252' spalmati sullo stesso numero di gare del 2024/2025.per quanto nella semifinale la sfida contro la squadra di Gasperini fosse stata risolta ad inizio ripresa dalla doppietta di Dumfries. Più o meno un anno fa, di questi tempi, tra la semifinale con la Lazio e la finale contro il Napoli, il giocatore romano veniva impiegato per un totale di 51 minuti. Una situazione sintomatica dell'eccesso di fiducia riposto da Inzaghi nei suoi titolari e forse di, a cui aggiungerne uno già maturato di bonus per la conquista dello Scudetto e altri 4 potenziali relativi agli obiettivi personali del centrocampisti.La società giallorossa, che solo fino a pochi giorni fa si interrogava sul futuro di capitan Pellegrini ma che anche con vista sulla prossima estate potrebbe fare dei ragionamenti per un ragazzo passato dal proprio settore giovanile, è quella che ha iniziato a seguire le evoluzioni del rapporto tra Frattesi e l'Inter sin dalle prime fibrillazioni. Il centrocampista è sotto contratto fino a giugno 2028 e percepisce un ingaggio di 2,8 milioni di euro.