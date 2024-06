Inter, nuovi contatti per Martinez: le ultime

, quando il numero uno svizzero, un classe 1988, si farà da parte. Tra le priorità dell’in questa fase iniziale del calciomercato c’è quella di trovare un numero 12 all’altezza della situazione edel Genoa. Protagonista di una stagione importante a livello di rendimento, di consacrazione dopo il precedente campionato di Serie B coinciso con la promozione agli ordini di Gilardino.Classe ‘98, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e passato dalle esperienze con Las Palmas e Lipsia, l’estremo difensore valencianoed è uno dei nomi seguiti dagli uomini mercato dell’Inter, alla pari di, stella dell’Athletico Paranaense ed erede designato di Alisson nella nazionale brasiliana, e di Maduka, numero uno rivelazione dell’ultima Serie A con la maglia dell’Udinese (ha scalzato Silvestri dal ruolo di titolare nella seconda parte di stagione) e della Nigeria. Tre profili accomunati dal fatto di essere nel pieno del loro percorso di maturazione e, per questo, di essere finiti sotto la lente di ingrandimento di diversi club.- Da qui la necessità di prendere in considerazione le due opzioni alternative che, per costi e valutazioni tecniche, vengono giudicate spendibili. Okoye costa praticamente la metà rispetto al brasiliano, ma ad oggi non viene giudicato garanzia certa di essere un potenziale erede di Sommer qualora non fosse rinnovato il contratto in scadenza tra un anno dell’ex Borussia Monchengladbach e Bayern Monaco., per il quale, secondo Sky Sport,Molto passerà dal budget per il mercato che la nuova proprietà di Oaktree indicherà a Marotta, Ausilio e Baccin e che determinerà l’ordine delle priorità per completare una campagna di rafforzamento che contempla già gli arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.