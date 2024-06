Inter, la campagna abbonamenti è già terminata: polverizzate le 40.000 tessere

AFP via Getty Images

L’effetto entusiasmo generato dalla conquista del ventesimo Scudetto della propria storia si può toccare con mano in casa Inter. Ad appena due settimane dall’apertura della campagna abbonamenti, il club nerazzurro ha già esaurito tutte le tessere riservate a chi vorrà presenziare sugli spalti di San Siro in occasione di tutte le partite casalinghe. Con una percentuale dell’85% di rinnovi e il restante 15% di nuove tessere, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i 40.000 posti riservati agli abbonati sono già terminati.



ALTA FEDELTA' - Una risposta importantissima quella del popolo interista, che anche nel corso dell’ultima Serie A si è confermato il pubblico mediamente più presente allo stadio - 1.383.296 affluenze totali al “Meazza”, con una media di 72.000, davanti a Milan e Roma - e che non si è fatto condizionare dall’aumento dei prezzi stabilito dalla società. Restano dunque sul mercato i circa 35.000 biglietti destinati alla vendita libera, che di domenica in domenica saranno a disposizione di chi vorrà seguire dal vivo le vicende della squadra campione d’Italia allenata da Simone Inzaghi.