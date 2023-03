L'Inter è pronta a pescare sul mercato degli attaccanti in scadenza di contratto: nel mirino il francese Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach e il brasiliano Roberto Firmino del Liverpool.



In difesa per il dopo Skriniar che ha già firmato col PSG, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, salgono le quotazioni di Oumar Solet, 23enne francese del Salisburgo: costa 15 milioni, l'Inter proverà ad abbassare la quota con dei bonus.