è stato protagonista assoluto in, andata degli ottavi di Champions League. L'1-0 di San Siro porta anche la firma del portiere nerazzurro, decisivo con la doppia parata su Zaidu e Taremi, ma l'estremo difensore si è preso la scena anche per l'acceso battibecco con il compagno di squadra Edin Dzeko nel primo tempo . Di tutto questo ha parlato Onana a Sky Sport al termine dell'incontro: "Sono molto felice per il risultato ottenuto, era una partita molto importante. La doppia parata? Molto importante in quel frangente, era fondamentale vincere. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro complessivo nella gestione delle fasi di gara. Contento per Lukaku che è tornato al gol perché ne ha bisogno lui e tutto il gruppo".- "Cose legate alla tensione della partita. Ci sono visioni diverse, tutto serve per migliorare il gruppo e la qualità della squadra. Siamo giocatori d'esperienza, ognuno dice quello che pensa, ne abbiamo diritto. Credo che bisogna tutto lasciarsi alle spalle. E se arrabbiandosi così si vincono tutte le partite, meglio".