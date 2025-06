Milan, prima offerta al Valencia per Javi Guerra

Getty Images

Ilsi muove concretamente per. Ieri Calciomercato.com vi ha raccontato delandato in scena conoggi Sky Sport racconta della preparazione di unaper il cartellino delclub che con i rossoneri è in buoni rapporti, come testimonia l'acquisto di Yunus Musah appena due stagioni fa.Gli spagnoli, servirà lavorare, traper arrivare a Javi Guerra, più che interessato a vestire la maglia del Diavolo e, privilegiata rispetto alle altre destinazioni.

- Il direttore sportivo del Milan sa anche però che il calciatore del Valencia ha, oltre a unada parte dei Murcielagos: trattativa che va conciliata con quella per l'altro grande obiettivo in mediana,Gli spagnoli partono da una richiesta die hanno avuto i primi approcci da parte di- Nel frattempo, da registrare anchesituazione che può fungere da freno alla rapidità necessaria per rapportarsi con gli spagnoli. Da capire se ci sarà un rilancio da parte dei partenopei oppure se l'affare tramonterà definitivamente. Perché questa situazione incide sulla trattativa per Javi Guerra.