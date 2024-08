Inter-Palacios, incontro in sede. L'intermediario: "E' andata bene"

Siamo alla stretta finale in casaper il tanto atteso e chiacchierato rinforzo in difesa che prenderà il posto, almeno numericamente, dell'infortunato. L'identikit tracciato dalla società è stato fin da subito quello di trovare sul mercato un centrale mancino che potrà alternarsi cone, dopo aver sondato diverse piste, ha scelto di fiondarsi in tutto e per tutto su- Da ieri i dirigenti dell'Independiente Rivadavia sono arrivati in Italia e dopo aver smaltito viaggio ed essersi concessi una mattinata di conoscenza con la città milanesesono accompagnati dall'intermediario Marcelo Simonian e dall'avvocato Luca Peluso.ha dichiarato all'uscita dalla sede del club nerazzurro:L'operazione non è ancora definita al 100%, ma l'Inter conta di far arrivare il calciatore in Italia per l'inizio della prossima settimana.La situazione contrattuale del gigante classe 2003 è stata sciolta nel corso della settimana condel cartellino di Palacios dal Talleres, da cui era in prestito, pagandoe trattare direttamente e come unico interlocutore con l'Inter.Il giocatore da tempo ha dato il suo sì all'Inter e ora le parti devono trovare l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in nerazzurro. L'offerta prospettata dovrà necessariamente essere più alta rispetto ai 4 milioni versati.